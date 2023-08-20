Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Herikli Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.