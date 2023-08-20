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  4. Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var

Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var

Nevşehir'de, yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan taş ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var - Resim: 1

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Herikli Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var - Resim: 2

DHA'nın haberine göre yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var - Resim: 3

Diğer yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu vatandaşların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdıkları yer aldı. (DHA)

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Yine yabancı uyruklular yine olay! Yaralılar var - Resim: 4

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