Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü
Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
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İHA'nın haberine göre ikiz oldukları düşünülen iki genç ile bir grubun arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar bir anda birbirlerine girdi.
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Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.
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