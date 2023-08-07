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  4. Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü

Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü

Bursa’da iki grup arasında çıkan tartışma caddeyi ringe çevirdi. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü - Resim: 1

Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

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Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü - Resim: 2

İHA'nın haberine göre ikiz oldukları düşünülen iki genç ile bir grubun arasında yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar bir anda birbirlerine girdi. 

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Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü - Resim: 3

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anı kameraya yansıdı. Caddeyi boks ringine çeviren gençler, çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

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Yine yan bakma kavgası! Sokak savaş alanına döndü - Resim: 4
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