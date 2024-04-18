Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor

Araştırma lideri Siena Glenn, gıda kaynaklı salmonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların "vampir gibi" insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.