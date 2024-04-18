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Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor

ABD merkezli yapılan bir araştırma, "bakteriyel vampirizm" adı altında bazı ölümcül bakterilerin insan kanından beslendiği sonucuna ulaştı.

Kaynak: AA
Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor - Resim: 1

ABD'de Washington Eyalet Üniversitesindeki (WSU) bilim insanları, kan dolaşımı enfeksiyonlarının oluşumunu incelerken bazı ölümcül bakterilerin insan kanındaki bir kimyasal maddeye yönelerek buradan beslendiğini ortaya koydu.

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Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor - Resim: 2

Araştırma lideri Siena Glenn, gıda kaynaklı salmonella, escherichia coli ve citrobacter koseri isimli 3 ölümcül bakterinin insan kanını hedef aldığına işaret ederek "bakteriyel vampirizm" özelliği gösteren tek hücreli bu mikroorganizmaların "vampir gibi" insan kanına eğilim gösterdiğini söyledi.

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Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor - Resim: 3

Bakterilerin özellikle bağırsak hastalığı olan kişilerde sindirim sistemindeki kesiklerden kan dolaşımına girebildiklerini kaydeden Glenn, bunların insan kanındaki maddeyi 1 dakika gibi kısa bir sürede tespit edebildiğini belirtti.

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Yine yeniden ölümcül bakteri alarmı: Vampir gibi kan emiyor - Resim: 4

Glenn, bakterilerin kan kaynaklarına ulaşma şekillerini öğrendikten sonra buna uygun ilaç geliştirilebileceğini söyleyerek, bu ilaçlar sayesinde özellikle kan dolaşımı enfeksiyonu riski taşıyan insanların daha sağlıklı olabileceğini ifade etti.

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