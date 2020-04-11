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  3. 11 Nisan 2020 17:45

Yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı !

Bursa'da sosyal medyaya düşen görüntülerde teleferik istasyonuna giren ayı, bir süre yiyecek aradı. İstasyonda görevli iki kişi ise tedirginlik yaşarken, yiyecek bulamayan ayı bölgeden ayrıldı.

Yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı !

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar, evlerinde kalarak sürece destek verirken, yüksek kesimlerde yaşayan ayılar ise yemek arayışında yerleşim yerlerine kadar geldi.

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Yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı !

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’ın Sarıalan bölgesindeki bir teleferik istasyonuna gelen ayı ise tedirginlik yarattı.

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Yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı !

20 Mart tarihinde çekilen ve bugün sosyal medya üzerinden sıkça paylaşılan görüntülere istasyonda yiyecek arayan ayının, yiyecek bulamamasının ardından istasyon etrafındaki tellerin üzerinden sıçrayarak bölgeden ayrılması yansıyor.

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Yiyecek arayan ayı tedirginlik yarattı !

Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde istasyonda görevli iki kişinin de tedirginlik yaşadığı ve ayının gitmesinin ardından olayın şaşkınlığını gizleyemedikleri de görüldü.

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