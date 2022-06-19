YKS bitti, Twitter coştu! İşte öğrencilerden gülme krizine sokan sınav tweetleri
YKS sınavının bitmesinin ardından, sosyal medyada öğrencilerin yaptığı yorumlar okuyanları gülme krizine soktu.
81 ilde düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sona erdi.
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Bu yıl ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında adaylar ter döktü.
2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan ve sabah 10.15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erdi. YKS sınavına giren öğrenciler, Twitter hesaplarından paylaşım yaptılar.
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İşte YKS sınavına giren öğrenciler, Twitter hesaplarından paylaşım yaptılar.
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