YKS zor muydu, kolay mıydı? AYT yorumları Twitter'ı kırdı geçirdi

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru için 180 dakika süre verildi.



