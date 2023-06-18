YKS zor muydu, kolay mıydı? AYT yorumları Twitter'ı kırdı geçirdi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. Sınava katılan adaylar ''AYT soruları zor muydu, kolay mıydı?'' sorusunu sormaya başladı. Twitter'da ''matematik'' etiketi gündem olurken, adaylar en çok matematik sorularında zorlandığını dile getirdi. İşte sosyal medyada yer alan 2023 AYT yorumları...
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT bugün gerçekleştirildi.
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Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru için 180 dakika süre verildi.
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AYT YORUMLARI TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Sınava katılan adaylar "AYT soruları zor muydu, kolay mıydı?" sorusunu sormaya başladı. AYT'nin sona ermesinin hemen ardından sosyal medyada ''Matematik'' etiketi trend topic oldu. Sınava katılanlar matematik sorularında zorlandığını ifade etti. İşte sosyal medyada yer alan 2023 AYT yorumları...
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