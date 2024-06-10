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YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti

Isparta'da YKS Temel Yeterlilik Testi'nde kurduğu elektronik düzenek sayesinde yapay zeka kullanarak kopya çektiği belirlenen M.E.E., polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Kaynak: DHA
YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti - Resim: 1
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YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti - Resim: 2

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da gerçekleştirilen TYT'ye katılan M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. 

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YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti - Resim: 3

Polis, sınav esnasında salondan çıkarıldıkları M.E.E.'nin ayakkabısının iç astarında kopya düzenekleri olduğunu tespit etti.

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YKS'de skandal: Yapay zekalı kopya düzeneği şoke etti - Resim: 4

Sınavda kopya çektiği belirlenen M.E.E.'nin yapılan üst aramasında 'router' denilen ve internet bağlantısı sağlayan cihaz, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme görünümü verilmiş kamera ve kulaklık ele geçirildi.

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