Yoga yasağı infial yaratmıştı: 200 kadın yoga yaparak protesto etti

‘ÇİMLERE BASMAK DA YOGA DA YASAK DEĞİL’

Sosyal medyada gündem olan yoga yapmak isteyen kadınların sorulması üzerine herhangi bir yasaklama olmadığını anlatan

Avcı, CİMER’e yapılan şikayetle ilgili de şunları söyledi:

"CİMER’e bir vatandaş şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER de ilgili kurum olarak Eskişehir Valiliği’ne göndermiş. Valilikte bize göndermiş, biz de oraya ‘bir sorun yok’ diye cevap yazmışız. CİMER’in yazısına cevap ‘biz burada gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizim açımızdan bir sorun yok’ mealinde bir cevabımız var. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti'nin böyle bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var. Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, ‘burada CİMER’e şikayet var’ diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme. Ama o konuşma görüntülenmiş, belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak bir çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı olarak diyorum ki çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek, koşmak, doğum günü kutlamaları yapmak, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil.”