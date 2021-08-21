Yoğun bakımlar yeniden dolmaya başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Demirkıran, ''Aşısız hastalar daha fazla yoğun bakımda yatıyor. Hastalık aşısız olan hastalarda ağır seyrediyor. Maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar'' dedi.
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında, aşılama çalışmalarını hızlandırdı.
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Yasakların kaldırılması normalleşmenin 3. etabı olarak adlandırıldı. Yasakların ilk kaldırıldığı dönem vaka sayıları yatay bir seyirdeydi.
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Ancak Kurban Bayramı tatili ile birlikte hareketlilik artınca, vaka sayıları yeniden 20 bin bandını geçti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından sık sık aşılamanın önemine dikkat çekerken, uzmanlar ise vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.
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