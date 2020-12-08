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  3. 08 Aralık 2020 12:54

Yoğun bakımlarda yürek yakan görüntüler! ''Artık insanlara yalvarıyorum...''

Koronavirüs salgınının ilk gününden beri yoğun çaba gösteren, bu süreçte birçok meslektaşını yitiren sağlık çalışanları, son günlerde vaka sayılarının artması nedeniyle vatandaşlara ''hastalığı ciddiye alın'' uyarısında bulundu.

Yoğun bakımlarda yürek yakan görüntüler! ''Artık insanlara yalvarıyorum...''

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, vakaların arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor.

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Yoğun bakımlarda yürek yakan görüntüler! ''Artık insanlara yalvarıyorum...''

Vaka sayısının yükseldiği bu dönemde yükleri artan sağlık çalışanları, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırıyor.

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Yoğun bakımlarda yürek yakan görüntüler! ''Artık insanlara yalvarıyorum...''

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.

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Yoğun bakımlarda yürek yakan görüntüler! ''Artık insanlara yalvarıyorum...''

Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı.

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