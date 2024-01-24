Yoğun kar yağışı Muş'ta hayatı felç etti

Öte yandan, Korkut ilçesine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan Yolgözler köyünde rahatsızlanan 6 yaşındaki kız çocuğunun yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Muş İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü. İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla hasta 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.