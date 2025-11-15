  1. Anasayfa
Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu!

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Hekimhan - Kangal kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. 

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, " Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan-Kangal kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hekimhan-Kangal kara yolunda kar küreme çalışmaları başlarken, Darende ilçesinde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde de karla karışık yağmurun etkili olduğu öğrenildi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada Akçadağ ve Darende'de kar yağışı ve fırtınanın etkisini arttırdığı bildirildi. Yazılı açıklamada, “Kar yağışı ve fırtına nedeniyle Akçadağ - Darende arası çekici ve ağır vasıta trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, zincir ve çekme halatı bulundurulması önemle rica olunur" denildi.

