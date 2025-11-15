Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu!

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda, " Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan-Kangal kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Ani kar yağışı ve buzlanma olasılığına karşı kar lastiği takılması, zincir ve çekme halatı bulundurulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Hekimhan-Kangal kara yolunda kar küreme çalışmaları başlarken, Darende ilçesinde ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde de karla karışık yağmurun etkili olduğu öğrenildi.