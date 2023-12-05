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Yoğun sis kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var!

Ağrı'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Yoğun sis kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 1

Kaza, saat 08.00 sıralarında Ağrı-İran kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanma nedeni ile aralarında otobüs, midibüs, hafif ticari araç ve otomobilin bulunduğu 9 araç, zincirleme kazaya karıştı. 

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Yoğun sis kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 2

19 kişinin yaralandığı kazada Diyadin Belediyesi'ne ait midibüs, refüje yan yatarken, diğer araçlarda hasar oluştu. 

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Yoğun sis kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Yoğun sis kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var! - Resim: 4

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kaza nedeni ile bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin araçları kaldırması ile yeniden trafiğe açıldı. 

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