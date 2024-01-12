Yok artık dedirten olay: 5 farklı market 5 farklı fiyat!
2024 yılına girer girmez yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirirken aynı marka ve gramajdaki bir pirincin fiyatı 5 ayrı markette farklı olması dikkat çekti.
Yeni yıl yeni zamlarla birlikte geldi. Vatandaş daha zamlı maaşını almadan zamlı ürünlerini sepete eklemek zorunda kalıyor. Zam denilince de akla ilk gıda ürünleri geliyor.
5 MARKETTE 5 AYRI FİYAT
Aynı marka ve gramdaki pirinç her markette farklı fiyata satılıyor. Bazı marketler arasındaki küçük değişimler normal olarak karşılanabilir ancak 50 lirayı bulan fiyat farkı gelinen son noktayı gözler önüne serdi.
GIDADA ZAM DEVAM EDİYOR
Zam yağmuru öyle bir hal aldıki bazı marketlerde anbean etiket değiştirildi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gıda ürünlerine gelen akıl almaz zamlar yer alıyor.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Kanal D Haber'de gıda ürünlerine gelen zamları ve marketlerdeki fiyat farkını tespit etmek için Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı markete gitti. Her markette aynı marka ve gramajdaki pirincin fiyatını kontrol eden muhabir fiyat farkını görüncü gözlerine inanamadı.