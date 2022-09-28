Yok artık dedirten olay! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler
Son zamanlarda ebeveyn adaylarının çocuklarının cinsiyetlerini öğrenmek için düzenledikleri partilere bir yenisi daha eklendi.
Bebek sahibi olmaya hazırlanan bir çift düzenlediği cinsiyet öğrenme partisiyle sosyal medyada viral oldu.
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Brezilya’daki Cuiabá'ya 242 km uzaklıktaki Tangará da Serra'da Queima Pé Nehri'ndeki bir şelalede cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen çift, şelalenin rengini maviye çevirdi.
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Brezilya'da ekolojik turizm merkezi haline gelen Queima-Pé Nehri şelalesinden yayınladıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, herkesi şoke etti.
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Balonlardan yapılmış bir leylek ile, parlak mavi renkte akan şelalenin önünde çekilmiş birkaç fotoğrafını yayınlarak bebeklerinin erkek olacağını duyuran ikili, ardından gelen tepki dalgalarının ardından görüntüleri kaldırdı.
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