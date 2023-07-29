Yok artık dedirten olay! Güpegündüz halk otobüsünün içinde cinsel ilişkiye girdiler
Sosyal medyada hızla yayılan "bu kadar da olmaz" dedirten bir olay yaşandı. Bir çift, otobüsün içinde cinsel ilişkiye girerken trafikteki yolcular tarafından böyle kaydedildi.
İngiltere'nin Birmingham şehrinde kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Bir çift halk otobüsünün ikinci katında cinsel ilişkiye girdi.
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Otobüste bulunan diğer yolcuların şaşkın bakışlarına aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çift görgü tanıkları tarafından kaydedilerek sosyal medyada ifşa edildi.
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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güpegündüz bir otobüste çekildiğine inanamıyorum” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnsanların artık kontrolden çıktığına eminiz” yorumunu ekledi.
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