''Yok artık'' diyeceksiniz: Tuvalet kağıdını kullanış biçimin kişiliğini anlatacak

Dr. Gilda Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen toplamda 200 kişilik kadın ve erkeklerin olduğu bir grup ile yaptığı çalışmada bireyleri tuvalet kağıtlarını asma ve kullanma biçimlerine göre ayırdı ve onlara sosyal kişiliklerine dair sorular sordu. Ortaya çıkan sonuçlar birbiri ile doğru orantılı olunca bu hipotez kanıtlanmış oldu. Yani tuvalet kâğıdınızı nasıl asıp kullandığınız kişiliğinizi ortaya çıkaran bir durum. İşte tuvalet kağıdı kullanış biçiminize göre kişilik özellikleriniz: