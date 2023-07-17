''Yok artık'' diyeceksiniz: Tuvalet kağıdını kullanış biçimin kişiliğini anlatacak
Yapılan bilimsel bir araştırma tuvalet kağıdını kullanış biçiminin de kişilik özelliklerini açığa çıkardı.
İlk duyduğunuzda bir saçmalık gibi gelse de, tuvalet kağıdının kişilik özellikleri ile ilgisinin olması tamamen gerek. Hatta bu durum bilimsel bir gerçek. ''Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi'' olarak bilinen durum yapılan bilimsel araştırmalar ile gerçeklik kazanmış oldu.
Yapılan bir araştırma tuvalet kağıdını kullanırken insanların alt kısmından mı yoksa üst kısmından mı tutarak çektiklerine yoğunlaştı. Bu çalışma sonunda tuvalet kağıdını alttan çekenler ve üstten çekenler arasında belirli karakter farklılıkları olduğu ortaya konuldu. Doktor Gilda Carle tarafından ortaya çıkarılan test 2000 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Dr. Gilda Carle, yaşları 18 ile 75 arasında değişen toplamda 200 kişilik kadın ve erkeklerin olduğu bir grup ile yaptığı çalışmada bireyleri tuvalet kağıtlarını asma ve kullanma biçimlerine göre ayırdı ve onlara sosyal kişiliklerine dair sorular sordu. Ortaya çıkan sonuçlar birbiri ile doğru orantılı olunca bu hipotez kanıtlanmış oldu. Yani tuvalet kâğıdınızı nasıl asıp kullandığınız kişiliğinizi ortaya çıkaran bir durum. İşte tuvalet kağıdı kullanış biçiminize göre kişilik özellikleriniz:
Alttan çekenler: Eğer sizler de tuvalet kağıdını bu şekilde altından çeken kişiler iseniz, bu sizlerin daha itaatkar kişilikler olduğunuzu ortaya koyuyor. Sizler empati yapma, bağ kurabilme ve yardımlaşma konularında yetenekli, aynı zamanda duygusallığı ağır basan kişilersiniz demektir. Sabırlı kişiliğiniz ön plana çıkıyor ve uyumlu yapınız sosyal olarak başarılı kişiler olmanızı sağlıyor.