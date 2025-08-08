Yok böyle bir dolandırıcılık yöntemi: Binlerce ihale için dava açmışlar

Özer, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını ancak takipsizlik kararı verildiğini belirterek, "Adam dilekçeye telefon numarasını yazıp harç istiyor. Bu resmen haraç. Ama savcılık, ifadesini dahi almadan takipsizlik verdi. Aslında UYAP, Türkiye açısından hem Avrupa’da hem de dünyada adalet sisteminde teknolojiyi etkin kullanan bir ülke olarak çok ileri bir sistem. Çok faydalı. Hem UYAP hem e-Duruşma sistemi gerçekten çok ileri bir düzeyde. Adalet Bakanlığı’nın bu çalışmalarından çok memnunuz. Ama her teknolojik gelişmede maalesef kötüye kullanan insanlar olduğu gibi, bunu UYAP sisteminde de gördük. Ev, taşınmaz ve ortaklığın giderilmesi davaları sonucu yapılan ihalelerde en çok bunu yapıyorlar. Zaten ihaleler açık. Devletimiz aslında vatandaşlara yardımcı olsun diye bu sistemi kurmuş ancak bazı gözü açıklar bunu kötüye kullanıyor. Oturduğu yerden tüm ihaleleri takip edip, ihalenin feshine yönelik dava açıyorlar. Bir kuruş ödemeden, iki satır dilekçeyle dava açılıyor. Bunun en kısa sürede önlenmesi gerekmektedir. Yetkililer bu duruma acilen çözüm üretmeli" ifadelerini kullandı. (DHA)