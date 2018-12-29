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  3. 29 Aralık 2018 14:46

Yok böyle eşek şakası !

Ukrayna'da bir kişi, şaka olsun diye arkadaşına verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı.

Yok böyle eşek şakası !

Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Talihsiz adam, bir arkadaşının pimi çekili bombayı eline tutuşturması sonucu büyük korku yaşadı.

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Yok böyle eşek şakası !

Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti.

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Yok böyle eşek şakası !

Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı.

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Yok böyle eşek şakası !

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi.

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