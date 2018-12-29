Yok böyle eşek şakası !
Ukrayna'da bir kişi, şaka olsun diye arkadaşına verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı.
Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Talihsiz adam, bir arkadaşının pimi çekili bombayı eline tutuşturması sonucu büyük korku yaşadı.
Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti.
Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı.