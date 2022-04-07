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  4. Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı

Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı

Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik alınan güvenlik önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi.

Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı - Resim: 1

Başkent Bogota'da toplanan 48 motosiklet örgütü, Bogota Belediyesince ilan edilen güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.

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Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı - Resim: 2

Kentin en büyük caddesini trafiğe kapatan göstericiler daha sonra motorlarına binerek yoğun korna sesleri eşliğinde Bogota Belediyesinin aldığı kararları protesto etti.

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Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı - Resim: 3

Polisin bir karış mesafeden eşlik ettiği motorcular, bayrak ve pankartlarıyla caddeyi boydan boya 2 tur atmasının ardından başladıkları yere olaysız döndü.

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Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı - Resim: 4

Bir motosiklet sürücüsü, motosikletçilerin hırsız olmadığını belirterek Belediyenin aldığı kararı değiştirene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.

Gösteriler nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği şehirde protestolar olaysız sona erdi.

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