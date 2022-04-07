Yok böyle protesto! Binlerce motosikletli yolu trafiğe kapattı
Kolombiya'da binlerce motosiklet sürücüsü kendilerine yönelik alınan güvenlik önlemlerini protesto etmek için bir araya geldi.
Başkent Bogota'da toplanan 48 motosiklet örgütü, Bogota Belediyesince ilan edilen güvenlik önlemlerine tepki gösterdi.
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Kentin en büyük caddesini trafiğe kapatan göstericiler daha sonra motorlarına binerek yoğun korna sesleri eşliğinde Bogota Belediyesinin aldığı kararları protesto etti.
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Polisin bir karış mesafeden eşlik ettiği motorcular, bayrak ve pankartlarıyla caddeyi boydan boya 2 tur atmasının ardından başladıkları yere olaysız döndü.
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Bir motosiklet sürücüsü, motosikletçilerin hırsız olmadığını belirterek Belediyenin aldığı kararı değiştirene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi.
Gösteriler nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği şehirde protestolar olaysız sona erdi.
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