Yok böyle silah sevgisi ! Mezar taşlarında bile...

DEDELERİMİZDEN KALAN BİR SEVGİ



Tonyalı olan Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Baki de ilçede kimsenin adam vurmak için silah taşımadığını dile getirerek, Tonyalı gençler silahı sever. Dedelerimizden kalan bir sevgidir. Yaylada, bir dağda silah atana, diğer dağdaki kişi silah atarak karşılık vermezse mahcup düşer. Tonyalı, adam vurmak için silah taşımaz. Genç yaşta ölenlerin bu sevdasını belirtmek için mezar taşlarına da silah resimleri yapılır diye konuştu.



