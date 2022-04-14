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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

İstanbul Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım ettiği anlara dair görüntüler sosyal medyada izleyenleri duygulandırdı.

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti - Resim: 1

Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti - Resim: 2

O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. 

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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti - Resim: 3

Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. 

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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti - Resim: 4

O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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