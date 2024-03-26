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Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak yağış sonrası yol çöktü. Park halindeki 2 araç tarihi evin avlusuna düştü.

Kaynak: DHA
Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü - Resim: 1

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası SİT alanı içerisindeki 1'inci Cadde üzerindeki Üçyol mevkisinde yol çöktü. 

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Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü - Resim: 2

Çökmeyle beraber yolda park halinde olan otomobil ile plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç, yolun kenarındaki tarihi evin avlusuna düştü. 

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Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü - Resim: 3

Olayda yaralanan olmazken, bölgeye ekipler sevk edildi. 

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Yol çöktü, 2 araç tarihi evin avlusuna düştü - Resim: 4

Yol trafiğe kapatılıp çalışma başlatıldı.

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