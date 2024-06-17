Yol kenarında mide bulandıran rezalet: Bayramın da içine ettiler

Yol kenarına atılan kurban atıklarından çok rahatsız olduğunu söyleyen vatandaş Sevgi Son, “Bayramlaşmaya gidiyoruz. Bunların yanından geçiyoruz. Hastalık kapma riskimiz var. Kokudan durulmuyor burada. Burayı temiz tutmamız lazım. Fakat insanlar evimiz kirlenmesin diye düşünüyor. O yüzden pisliklerini buraya atıyor. Bana göre burayı böyle pisleten evini de pisletiyordur. Çevreyi temiz tutmamız gerek. Burada hastane var. Hastane içinde çok tehlikeli bir durum. Yetkililerden bu durumun önüne geçmesini istiyoruz” dedi.