Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yol ortasında insan kafatası bulundu. Bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Olay dün öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan Nihat Zeyrek isimli vatandaş yol ortasında insan kafatası buldu.
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Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu.
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Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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