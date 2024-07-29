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Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yol ortasında insan kafatası bulundu. Bölgede başka kemik parçalarının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi - Resim: 1

Olay dün öğleden sonra Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi İnönü Mahallesi Kilise Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede gezintiye çıkan Nihat Zeyrek isimli vatandaş yol ortasında insan kafatası buldu.

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Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi - Resim: 2

Yağmur nedeniyle kayan toprağın etkisiyle gün yüzüne çıktığı tahmin edilen kafatasını gören Zeyrek durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi - Resim: 3

Konuyla ilgili inceleme başlatan Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede insana ait olduğu değerlendirilen başka kemik parçaları da buldu. 

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Yol ortasında tüyler ürperten görüntü: Hemen polise haber verdi - Resim: 4

Yapılan çalışmanın ardından toplanan kafatası ve kemik parçaları ilk olarak Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, burada yapılan çalışmanın ardından incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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