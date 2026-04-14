Yol verme kavgası dehşete dönüştü: Peşine düştükleri sürücüye kurşun yağdırdılar!
Tekirdağ Çorlu’da bir kişi, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilerce takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Çorlu’da bugün saat 13.30 sıralarında Kemalettin Mahallesi Kırkova Meydanı, film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca ve silahlı saldırıya sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari araç sürücüsü A.C. ile bir otomobilde bulunan 3 kişi arasında yol verme mevzusu yüzünden sözlü tartışma çıktı.
Ardından A.C., yoluna devam ederken, diğer otomobil sürücüsü ise onu izledi. Takibe dönen olayda, taraflar Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde araçlarını durdurdu. Bu sırada aracından inen A.C.’ye, otomobilden tabancayla ateş açıldı.
A.C., vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, yere düştü. Saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı A.C., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)