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Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...

Trafikteki yol verme kavgasında inanılmaz anlar yaşandı. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı.

Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... - Resim: 1

Bursa'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü. 

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Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... - Resim: 2

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 

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Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

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Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp... - Resim: 4

Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu. 

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