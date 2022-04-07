Yol verme kavgasında inanılmaz olay: Aracının üstüne çıkıp...
Trafikteki yol verme kavgasında inanılmaz anlar yaşandı. Öfkeli sürücü, kendi aracının tavanına çıkarak minibüs şoförüne tekme tokat saldırdı.
Bursa'da yol verme meselesi yüzünden 2 sürücünün tartışması kavgaya dönüştü.
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ve otomobil sürücüsünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü.
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Öfkeli sürücüsü, otomobilinin tavanına çıkarak minibüs sürücüsüne tekme ve tokat vurdu.
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