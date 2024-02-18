Yol verme kavgasında taksici motosikletliye kurşun yağdırdı
Antalya’da bir taksici, yol verme tartışmasına girdiği motosiklet sürücüsünü tabanca ile vurarak yaraladı. Taksici olay yerinde gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
1 / 8
Olay, saat 14.30 sularında Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Kocatepe Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kaleiçi bölgesine turist getirip götüren ticari taksi sürücüsü S.N. (45) ile sokaktan geçmekte olan motosikletin sürücüsü İ.K. (35) arasında yol verme yüzünden anlaşmazlık çıktı.
2 / 8
Yaşanan anlaşmazlık bir süre sonra kavgaya dönüştü. Ticari taksi sürücüsünün tabancası ile ateş ettiği motosiklet sürücüsü karnına isabet eden iki kurşunla yaralandı.
3 / 8
Acılar içerisinde yerde kalan genci görenler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, kavga esnasında taksinin sürücü kapısının camının da kırıldığı fark edildi.
4 / 8