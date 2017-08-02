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  3. 02 Ağustos 2017 11:09

Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki inşaat alanında Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.

Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'ndeki inşaat alanındaki yol yapım çalışması sırasında 'Geç Roma' dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 2 bin yıllık mezar bulundu. İçerisinde kafatası ve kemik parçaları olan mezar alanı koruma altına alındı.

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Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Olay, Meram İlçesi Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde meydana geldi.

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Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Üniversitenin yeni yapılan inşaatlarının bulunduğu bölgede iş makinesi ile gerçekleştirilen yol yapım çalışması sırasında, düzenleme yapılan topraklık alanda bir oyuk oluştu.

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Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Çalışanlar tarafından yapılan inceleme sonrası oyuğun mezar olduğu belirlendi. Yetkililer durumu polis ve Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri mezarda inceleme yaptı.

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