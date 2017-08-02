Yol yapılırken 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki inşaat alanında Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.
Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'ndeki inşaat alanındaki yol yapım çalışması sırasında 'Geç Roma' dönemine ait olduğu tahmin edilen yaklaşık 2 bin yıllık mezar bulundu. İçerisinde kafatası ve kemik parçaları olan mezar alanı koruma altına alındı.
Olay, Meram İlçesi Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Yerleşkesi'nde meydana geldi.
Üniversitenin yeni yapılan inşaatlarının bulunduğu bölgede iş makinesi ile gerçekleştirilen yol yapım çalışması sırasında, düzenleme yapılan topraklık alanda bir oyuk oluştu.