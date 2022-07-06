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Yola çıkacaklar dikkat! Tatil yoğunluğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi Ankara yönünde Kurban Bayramı yoğunluğu devam etti.

Yola çıkacaklar dikkat! Tatil yoğunluğu başladı - Resim: 1

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu`nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu.

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Yola çıkacaklar dikkat! Tatil yoğunluğu başladı - Resim: 2

Zaman zaman hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları nedeniyle yoğunluğun arttığı otoyolda, araçlar bölgede hazır bekletilen çekicilerle hızla kaldırıldı.

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Yola çıkacaklar dikkat! Tatil yoğunluğu başladı - Resim: 3

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

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Yola çıkacaklar dikkat! Tatil yoğunluğu başladı - Resim: 4

Ekipler sürücülerden, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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