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Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu. İki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında meydana geldi. V.D. (33) yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu sırada M.B. (36) yönetimindeki cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.

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Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 2

Kazada, sürücüler V.D. ve M.B. ile araçlarda bulunan A.B. (26) İ.B. (28) ve N.B. (33) yaralandı.

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Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 3

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var - Resim: 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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