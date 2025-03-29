Yola çıkan domuz sürüsü kazaya yol açtı: Yaralılar var
Mardin'in Dargeçit ilçesinde yola çıkan domuz sürüsü kazaya neden oldu. İki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, gece saatlerinde Dargeçit ilçesi kırsal Kılavuz Mahallesi yakınında meydana geldi. V.D. (33) yönetimindeki otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu sırada M.B. (36) yönetimindeki cip, arkadan otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.
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Kazada, sürücüler V.D. ve M.B. ile araçlarda bulunan A.B. (26) İ.B. (28) ve N.B. (33) yaralandı.
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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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