Yola düşen lastik ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var!

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, arka arkaya 9 aracın birbirine girdiği kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.