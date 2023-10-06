Yola düşen lastik ortalığı savaş alanına çevirdi: Yaralılar var!
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, araçtan otoyola düşen atık lastiğe çarpıp, daha sonra bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen araçlar çarptı. 9 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Anadolu Otoyolunun Sapanca Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan A.B.K. yönetimindeki otomobil, bir araçtan koparak yola düşen atık lastiğe çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 7 otomobil ve 1 hafif ticari araç, arka arkaya 9 aracın birbirine girdiği kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.
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Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.
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