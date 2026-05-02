Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!
İstanbul Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafik kilitlendi. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırken, araç trafikten menedildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri sevk edildi. Vidaların temizlenmesi amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu süre zarfında yan yoldan sağlandı. Temizlik çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
POLİS VE ESNAF SEFERBER OLDU
Yoldaki vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı. Çalışmaların ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cıvataların döküldüğü kamyon sürücüsünün Y.K. (33) isimli kişi olduğu tespit edildi.