Yola saçılan vidalar trafiği felç etti: Araçlar yolda kaldı!

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.