Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı

Motosiklet ve sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Savrulan motosiklet o sırada karşıya geçmekte olan kadının elindeki bebek arabasına çarptı. Bebek arabasındaki çocuk arabadan fırlayarak yola düştü. Kadın ve çevredekiler panikle çocuğun yanına koştu.