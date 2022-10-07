Yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına kabusu yaşattı

“Aracımı gasp etmeye çalıştı, kaçırmaya çalıştı”

Direksiyon usta öğreticisi Tuğba K., “Başlangıç noktasına doğru inerken yolun ortasında bir kişi giden araçların önüne atlıyordu. Ben ilk önce akıl sağlığı yerinde olmayan birisi olduğunu düşündüm. Benim önüme atladığında aracımı emniyet şeridine park ettim. Hemen emniyet güçlerine haber verdim. Yakınımızdaki okulun ismini belirterek adres verdim. Okulun ismini okuduktan sonra aracıma binmek ve eğitimime devam etmek istedim. O sırada yol kenarında bulunan flamalarımızı yolun ortasına fırlattı, beni itip tekme attığı aracıma doğru yöneldi. Aracımın üzerinde anahtar bırakmazdım ve direksiyona birden geçtiği sırada aracımın sağ tarafına geçerek arabaya atladım. Anahtarı almaya çalıştığım sırada beni tekrardan itekledi, darp olayımız oldu. Aracımı gasp ederek kaçırmaya çalıştı. Aracın içerisinde beni taciz etmeye çalıştı. Arka koltukta bulunan çantama doğru yöneldi. Bu sırada kargaşa içerisindeyken aracın anahtarını alarak kendimi dışarıya attım. Yoldan geçen araçlara, öğretmen arkadaşlara ‘Yardım edin’ şeklinde imdat çağrısında bulundum. Ben sadece insanlık görevi olarak yardımda bulunmak istedim. Kendisinin avukat olduğunu öğrendik. O an yaşadığım korkuyu üzerimden atamadım. Tekrardan buraya gelip saldırabilme korkusu var” dedi.