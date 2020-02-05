SON DAKİKA
ERDOĞAN: ''SON SALDIRI SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEMİN MİLADIDIR''
VAN'DA İKİNCİ ÇIĞ FELAKETİ ! ARAMA EKİPLERİNİN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Şubat 2020 11:49

Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı

Japonya'da, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı

Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

1/ 21
Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı

Yaşları 50 ile 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

2/ 21
Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda corona virüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

3/ 21
Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 491’e, virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 324’e yükseldi. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi corona virüsten yaşamını yitirdi.

4/ 21
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM