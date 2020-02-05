Yolcu gemisinde 10 kişide corona virüsü çıktı
Japonya'da, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip corona virüs tespit edildiğini açıkladı.
Yaşları 50 ile 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda corona virüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.