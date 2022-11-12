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Yolcu gemisinde 800 kişi koronavirüse yakalandı

Yeni Zelanda'da bir yolcu gemisinde 800 yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı.

Yolcu gemisinde 800 kişi koronavirüse yakalandı - Resim: 1

Covid-19 hastası yaklaşık 800 yolcuyu taşıyan bir geminin Avustralya'nın Sidney kentinde bir limana demirlediği bildirildi.

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Yolcu gemisinde 800 kişi koronavirüse yakalandı - Resim: 2

Geminin bağlı olduğu Carnival Australia şirketinden edinilen bilgilere göre 4 bin 600 yolcu ve mürettebatı ile Yeni Zelanda'dan 12 gün süren yolculuktan dönen Majestic Princess adlı gemideki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si Covid-19 semptomları gösterdi.

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Yolcu gemisinde 800 kişi koronavirüse yakalandı - Resim: 3

Test edilen yolcuların 800'ünün Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Testi pozitif çıkan yolcuların seyahat süresince kabinlerinde izole edildiği öğrenildi.

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Yolcu gemisinde 800 kişi koronavirüse yakalandı - Resim: 4

Şirket müdürü Marguerite Fitzgerald yaptığı açıklamada, 12 günlük yolculuğun yaklaşık yarısında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını, tüm vakaların ya asemptomatik ya da hafif semptomlar olanlardan oluştuğunu söyledi.

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