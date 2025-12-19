Yolcu kapısından kaçmaya çalışan ehliyetsiz genç, polisten kaçtı, ''dron''dan kaçamadı

Dron denetiminde yakalanan U.T., yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceza sonrası konuşan U.T., denetimi fark ettiğini ancak dron kamerasından tespit edildiğini belirterek, "İlk cezamızı yedik. İyi güzel araca biniyorduk, ehliyetsiz nazar değdirdiler. İşten çıktım, gece çalışıyorum, buraya geldik cezayı yedik. Hiçbir işe de yaramadı. 18 bin 677 lira ceza biraz ağır oldu" dedi.