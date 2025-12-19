Yolcu kapısından kaçmaya çalışan ehliyetsiz genç, polisten kaçtı, ''dron''dan kaçamadı
Kırıkkale'de dron destekli trafik denetiminde uyarı levhasını fark edip aracın yolcu kapısından inerek kaçmaya çalışan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kameralardan kaçamadı. 18 bin 677 lira idari para cezasına çarptırılan sürücünün "gafil avlandım" diyerek ve ceza makbuzu ve trafik polisleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkat çekti.
Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Millet Bulvarı'nda dronla denetim gerçekleştirdi.
Denetim uyarı levhasını fark eden 17 yaşındaki sürücü U.T., aracını park ederek yolcu kapısından indi ve ehliyetli bir arkadaşını telefonla aradı. O anlar dron kamerasıyla anbean kaydedildi.
Uygulama noktasından yapılan anons üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yeni aldığı aracı ilk kez kullanan U.T.'a 18 bin 677 lira idari para cezası uygulanırken, ceza makbuzunu tutarak polislerle hatıra fotoğrafı çektirmek istemesi ve ardından sigara talebinde bulunması dikkat çekti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Dron denetiminde yakalanan U.T., yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Ceza sonrası konuşan U.T., denetimi fark ettiğini ancak dron kamerasından tespit edildiğini belirterek, "İlk cezamızı yedik. İyi güzel araca biniyorduk, ehliyetsiz nazar değdirdiler. İşten çıktım, gece çalışıyorum, buraya geldik cezayı yedik. Hiçbir işe de yaramadı. 18 bin 677 lira ceza biraz ağır oldu" dedi.