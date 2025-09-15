  1. Anasayfa
  4. Yolcu otobüsü alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Irak’tan İstanbul’a giden M.B. yönetimindeki yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkiine geldiğinde motor kısmında duman çıkmaya başladı. 

M.B. otobüsü emniyet şeridine çekerek 7 yolcu ve 2 personeli tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. 

Yangın yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle otobüs ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

Yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülenen otobüsteki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

