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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Erzurum'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 1

Ardahan'dan yolcu alıp hareket eden yolcu otobüsü, saat 16.00 sıralarında Tortum ilçesi Aksukapı rampasında birden alev aldı. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 2

Motor kısmından yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 3

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü - Resim: 4

Otobüsün alev topuna döndüğü anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

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