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Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde Kamil Koç firmasına ait otobüs alev aldı. Yolcuların hızla tahliye edildiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, olay, Eskipazar - Karabük karayolu Mermermer kavşağında meydana geldi. 

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı - Resim: 2

Marmaris'ten yola çıkan yolcu otobüsünün motor kısmın dan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yolun kenarına çekerek, hızlıca yolcuları tahliye etti.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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Yolcu otobüsü alev topuna döndü, yolcular canlarını zor kurtardı - Resim: 4
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