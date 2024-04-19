  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim: 1

<iframe frameborder="0" width="100%" height="360px" src="https://geo.dailymotion.com/player/xgq37.html?video=x8x3zio" allowfullscreen></iframe>

1 / 7
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim: 2

Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi.

2 / 7
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim: 3

İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 

3 / 7
Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim: 4

Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

4 / 7