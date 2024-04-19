Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi.
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İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
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Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
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