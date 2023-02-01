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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kazada, Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü, Tokat’a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert B. (24) adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 13 yolcu yaralandı.

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