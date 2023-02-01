Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.
Tokat’ta meydana gelen otobüs kazasında devrilen otobüsün altında kalan muavin öldü, otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Tokat Kara Yolu, Kızıliniş mevkisinde meydana geldi.
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Kazada, Van-Tokat seferini yapan C.H. sevk ve idaresindeki yolcu otobüsü, Tokat’a 10 kilometre kala yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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Otobüsün arka kısmında dinlenen Mert B. (24) adlı otobüs muavini devrilen otobüsün altında kalırken 13 yolcu yaralandı.
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