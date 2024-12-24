Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralanırken, hayatını kaybeden yolcuların yeni atanan bir doktor ile eşi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize’nin Çayeli ilçesinden Mersin’e giden plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.
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Kazada, yolculardan O.T. ve eşi E.T. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Çiftin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. O.T.’in doktor olduğu ve yeni atandığı öğrenildi.
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