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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralanırken, hayatını kaybeden yolcuların yeni atanan bir doktor ile eşi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize’nin Çayeli ilçesinden Mersin’e giden plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kazada, yolculardan O.T. ve eşi E.T. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Çiftin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. O.T.’in doktor olduğu ve yeni atandığı öğrenildi.

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