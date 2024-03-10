Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
1 / 8
Olay, sabah saatlerde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Duruca Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
2 / 8
Şırnak’taki yolcularını aldıktan sonra yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına ve ardından içerideki ağaçlara çarptı.
3 / 8
Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu.
4 / 8