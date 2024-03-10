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  4. Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada

Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcu otobüsü yol kenarındaki evin bahçesine girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada - Resim: 1
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Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada - Resim: 2

Olay, sabah saatlerde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu üzerindeki Duruca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 

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Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada - Resim: 3

Şırnak’taki yolcularını aldıktan sonra yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına ve ardından içerideki ağaçlara çarptı. 

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Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada - Resim: 4

Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu. 

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