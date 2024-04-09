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Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı

Kocaeli’den İzmir istikametine giden yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde alev alev yandı. 39 yolcu hızla tahliye edilirken, 3 yolcu dumandan etkilendi.

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı - Resim: 1
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Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı - Resim: 2

Kocaeli’den İzmir seferi için kalkan, M.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde bir anda alev alarak yanmaya başladı. 

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Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı - Resim: 3

Alevleri fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekip, 39 yolcuyu tahliye etti.

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Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı - Resim: 4

Kısa sürede otobüsü alev topuna çeviren yangın kameraya yansırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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