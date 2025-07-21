Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Korkunç kaza dün akşam saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi.
1 / 13
Ağrı’dan İzmir’e giden yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
2 / 13
Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi.
3 / 13
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
4 / 13