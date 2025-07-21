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Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var...

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 1

Korkunç kaza dün akşam saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu üzerinde İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi yakınında meydana geldi. 

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Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 2

Ağrı’dan İzmir’e giden yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 

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Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 3

Yolun sağındaki yamaca çarpmasının ardından savrulan otobüs, devrilerek metrelerce sürüklendikten sonra kendiliğinden tekrar düz pozisyona geldi.

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Yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var... - Resim: 4

 İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 

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