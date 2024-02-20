Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada
Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. B
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irbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor.
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