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Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada

Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada - Resim: 1
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Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada - Resim: 2

Sultanbeyli’de iddiaya göre, seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri diğerinin saçını çekerek sürükledi. B

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Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada - Resim: 3

irbirlerine küfür ederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yolcu otobüsünde kadınların saç saça, baş başa kavgası kamerada - Resim: 4

Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor.

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