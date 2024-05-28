Yolcu otobüsünde korku dolu anlar
Bolu-Ankara karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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Olay saat 21.00 sıralarında Bolu-Ankara karayolunda meydana geldi. Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
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Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi.
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