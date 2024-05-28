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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Bolu-Ankara karayolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Yolcu otobüsünde korku dolu anlar - Resim: 1
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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar - Resim: 2

Olay saat 21.00 sıralarında Bolu-Ankara karayolunda meydana geldi. Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. 

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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar - Resim: 3

Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. 

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Yolcu otobüsünde korku dolu anlar - Resim: 4

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. 

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