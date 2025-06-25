Yolcu otobüsünde skandal: Kadın yolcuyu döve döve araçtan indirip, sokak ortasına terk ettiler!
Türkiye'nin önde gelen taşımacılık firmalarından birine ait şehirlerarası yolcu otobüsünde yaşadığı tartışma sonrasında darp edilerek otobüsten atılan genç kadın, firma 2 otobüs şoförü ve muavin hakkında suç duyurusunda bulundu.
‘Metro' isimli otobüs firması ile İstanbul'dan Hatay'a giden araçta yolculuk yapan 26 yaşındaki Ö.G, yolculuk esnasında yaşadığı tartışma sonrası çalışanlar tarafından otobüsten atıldı. Genç kadının otobüsten atıldığı ve darp edildiği video, sosyal medyada gündem oldu. Talihsiz kadın, yaşadığı olay sonrasında darp raporu aldı. Annesinin sağlık sorunları nedeniyle Ankara'ya ziyarete gelen kadın, firma, 2 otobüs şoförü ve muavin hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kadının avukatı Muhammed Ali Genç, "Müvekkilim otobüse bindikten sonra öndeki yolcu, koltuğunu arkaya yaslaması suretiyle müvekkilimi rahatsız etmesiyle başlamıştır. Yolcu, müvekkilim rahatsızlığını dile getirdikten sonra, koltuğu öne doğru tekrar aynı hal vaziyet pozisyona getirmiştir. Ardından öndeki yolcu, müvekkilime koltuğu gece tekrar yatıracağını, bundan rahatsız oluyorsa otobüsten inmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun sonrasında öndeki kadın şoför olaya dahil olmuş, müvekkilimin haksız olduğunu, öndeki yolcunun koltuğunu sonuna kadar yatırıp o şekilde yolculuk yapabilme hakkı olduğunu müvekkilime belirtmiş, hakaret ve tehdit içeren konuşmalarda bulunmuştur" dedi.
Olayın ardından tartışmanın büyüdüğünü ve müvekkilinin yol kenarında indirildiğini anlatan Genç, "Müvekkilimi otobüsten yol kenarında indiren bu şirket sonrasında özür açıklaması yapmış ancak özür pek samimi olmamıştır. Çünkü müvekkilim büyük bir mağduriyet yaşamıştır, psikolojik olarak da iyi durumda değildir" diye konuştu.
Müvekkilinin otobüsten indikten sonra da saldırılara maruz kaldığını aktaran Genç, "Otobüs şirketi çalışanları, müvekkilimin annesinin vermiş olduğu kolyeyi kopartmak suretiyle boynunda morluklara yol açacak darbelerde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.