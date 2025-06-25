Yolcu otobüsünde skandal: Kadın yolcuyu döve döve araçtan indirip, sokak ortasına terk ettiler!

Olayın ardından tartışmanın büyüdüğünü ve müvekkilinin yol kenarında indirildiğini anlatan Genç, "Müvekkilimi otobüsten yol kenarında indiren bu şirket sonrasında özür açıklaması yapmış ancak özür pek samimi olmamıştır. Çünkü müvekkilim büyük bir mağduriyet yaşamıştır, psikolojik olarak da iyi durumda değildir" diye konuştu.